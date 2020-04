Crysis Remastered bekreftet med pen trailer

Crytek har ikke akkurat vært like populære som da de ga oss både Far Cry og Crysis de siste årene, men etter lang tid med rykter og en klar indikasjon på mandag har det blitt bekreftet at selskapet vil prøve å gå tilbake til gammel storhet.

Crysis Remastered har nemlig blitt avduket for PC, PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch med en trailer som gjør det klart at dette er mer enn en såkalt port av Crysis. Som avslørt tidligere i dag kan vi glede oss til fantastisk lyssetting med såkalt ray tracing, forbedrede teksturer, mer realistiske skygger og en rekke andre lovende ting og ord som utviklerne i Saber Interactive så fint sier det selv:

"Crysis Remastered will focus on the original game's single-player campaigns and is slated to contain high-quality textures and improved art assets, an HD texture pack, temporal anti-aliasing, SSDO, SVOGI, state-of-the-art depth fields, new light settings, motion blur, and parallax occlusion mapping, particle effects will also be added where applicable. Further additions such as volumetric fog and shafts of light, software-based ray tracing, and screen space reflections provide the game with a major visual upgrade."

Dessverre ønsker de ikke å gi oss en skikkelig lanseringsdato enda, men nøyer seg med å si "en gang i sommer".