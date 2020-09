Crysis Remastered fikser Xbox One X-problemer

Du ser på Annonser

Dere som har spilt Crysis Remastered på Xbox One X eller så streamen jeg hadde på mandag er nok ganske klare over at en to måneders utsettelse ikke var nok til at spillet fikk en særlig god lansering. Som blant annet Silje poengterte da hun tittet innom sliter den utgaven av spillet noe voldsomt med blant annet såkalt screen tearing, altså at bildet henger igjen enkelte steder når man beveger seg. Ganske plagsomt, så det er godt å se at Saber Interactive i alle fall tar til seg kritikken i ettertid.

Nå kan du laste ned en ny oppdatering til Xbox One X-utgaven av Crysis Remastered, og de to tingene den visstnok skal fikse er to av de mest velkjente problemene: at grafikken går helt berserk om man skrur på HDR og ray tracing uten å gå ut av spillet etterpå, samt mye screen tearing i Quality-modusen.