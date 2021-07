Crysis Remastered slippes fysisk til Switch

Nintendo Switch-eiere får snart muligheten til å legge til et fysisk eksemplar av Crysis Remastered i samlingen. Denne forbedrede utgaven får en fysisk utgave til Nintendos hybridkonsoll i Q4 2021 og vil koste $39.99 USD/ €39.99.

"We're delighted to bring Nintendo Switch owners the retail version, meaning players can bring Crysis Remastered on the go with them and not take up precious memory space" sier Steffen Halbig, prosjektleder. "It's been much awaited in the Switch community, so we are happy to bring this to fans along with the exclusive bonus art card included".

Crytek annonserte nylig at en Crysis Remastered Trilogy også slippes i Q4 2021. Denne samlingen inneholder forbedrede utgaver av Crysis, Crysis 2 og Crysis 3, og det er også mulig å kjøpe hvert spill separat. Vi håper trilogien også etter hvert slippes fysisk til Switch.