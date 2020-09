Crysis Remastered viser frem ray tracing på PS4 og Xbox One

Du ser på Annonser

Mens folk som bruker den del kroner på PCen sin har kost seg med såkalt ray tracing en god stund allerede er det først i sammenheng med PlayStation 5 og Xbox Series-familien Sony og Microsoft har tatt ordet i sin munn. Det betyr uansett ikke at vi trenger å vente helt til november før vi får en indikasjon på hva som er i vente.

Saber Interactive har nemlig gitt oss en ny trailer fra Crysis Remastered som viser at de og Crytek har oppgradert CryEngine slik at den faktisk kan levere en form for ray tracing på PlayStation 4 Pro og Xbox One X også. Dermed blir det mulig å se litt av hva den imponerende lysteknologien kan få til på dagens konsoller den 18. september.