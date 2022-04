Crystal Dynamics foreslår at du restarter Avengers-kampanjen for å fikse spillet

HQ

Marvel's Avengers har ikke akkurat vært noen brakende suksess for verken Square Enix eller Crystal Dynamics, men de fortsetter likevel. Men hvis man er på PS5, så har man kanskje opplevd ganske store problemer i det siste.

Spillet har nemlig hatt en tendens til å krasje på plattformen, og utviklerens forslag er noe mange har blitt sjokkert over. De foreslår nemlig i første omgang at du rett og slett resetter all fremgang i spillets kampanje. Dette er en midlertidig løsning mens de kobber på en permanent en.

"Our team is continuing to investigate the issue causing a crash for some PS5 players. We think we've identified a fix that is currently being implemented/tested. We hope to have more news by tomorrow morning and will continue to keep you updated. In the meantime, here's a workaround that is resolving the issue for some players - just note that it will reset your campaign progress:

Go to Operations and Reset your Reassemble Campaign Progress. As soon as you become young Kamala on A-Day, force close the game from the PS home screen, then you should be able to start Avengers Initiative."

God idé!