Crystal Lake har premiere akkurat i tide til Halloween

HQ

Akkurat i tide til årets Halloween kommer en av tidenes mest ikoniske skrekkfilmserier tilbake i form av TV-serien Crystal Lake. Hvis navnet høres kjent ut, er det fordi det var der Jason Vorhees myrdet dusinvis av tenåringer i Friday the 13th-filmene, som var så populære, spesielt på 1980-tallet.

Denne serien utspiller seg imidlertid før filmene, så vi møter en yngre Jason her, og hovedskurken er i stedet moren hans, Pamela Voorhees (som vi også møtte i den første filmen), spilt av Linda Cardellini. Tanken er at vi skal få se hvordan det hele begynte, og det kommer sikkert også en forklaring på Jasons forkjærlighet for macheter og hockeymasker.

Nå har Peacock kunngjort at Crystal Lake har premiere 15. oktober med den første av åtte episoder, og med det sagt, er det bare å vente på den første traileren, som bør dukke opp ganske snart.