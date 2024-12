Crystal Palace-kaptein Marc Guéhi unngår sanksjoner etter å ha skrevet "I Love Jesus" over et regnbuearmbånd

HQ

Marc Guéhi, 24 år gammel Crystal Palace-spiller, har unngått å bli anmeldt av FA (det engelske fotballforbundet) for å ha skrevet "I Love Jesus" på et regnbuearmbind. Guéhi bar kapteinsbindet under lørdagens uavgjortkamp mot Newcastle United i Premier League.

I samarbeid med Stonewall leverte Premier League regnbuefargede kapteinsbind, i tillegg til lisser, til alle de 20 Premier League-lagene for å feire en spesiell kampanje under kampuke 13 og 14 til støtte for LHBTQ+-rettigheter.

Men den engelske spilleren, en hengiven kristen født i Elfenbenskysten, bestemte seg for å skrive "I Love Jesus" på armbindet han fikk.

Crystal Palace og Guehi kunne ha fått en bot, fordi regel A4 i FAs regelverk forbyr "ethvert politisk eller religiøst budskap" på et klesplagg.

Ifølge ESPN bestemte FA seg til slutt for å se gjennom fingrene med dette og lot Guéhi og Crystal Palace slippe unna med en reprimande, men Marc Guéhis budskap over LHBT-symbolet var klart og tydelig.

Ipswich Towns kaptein nektet å bære regnbuearmbåndet

Den eneste Premier League-kapteinen som ikke bar regnbuearmbåndet, var Sam Morsy, en praktiserende muslim, fra Ipswich Town.

Det var ikke obligatorisk å bære armbindet, det var opp til hvert enkelt lag, så FA vil ikke forfølge Morsy. Men etter kontroversen publiserte laget en uttalelse der de sa at de var "forpliktet til å være en fullt ut inkluderende klubb som ønsker alle velkommen".