Crytek avkrefter rykter om flere Crysis-remastere

Nylig uttalte Saber Interactive-sjefen Tim Willits seg om studioets samarbeid med Crytek om Crysis Remastered, hvor han refererte til "remasters" og "games", som fikk mange til å tro at det var snakk om flere restaureringer. Mange antok at prosjektet også inneholdt en ny versjon av Crysis: Warhead også, men det er altså ikke tilfellet.

Etter mye spekulasjon har Crytek rakt ut til Inverse for å bekrefte at Crysis Remastered utelukkende er det første spillets kampanje, og ikke noe mer enn det.

"Crysis Remastered is just the original game. It won't include Warhead or any of the other games from the series".

Vi vet dog at Crytek har hyret inn til flere prosjekter, så hvem vet hva fremtiden bringer.

Gleder du deg til Crysis Remastered?