Crytek lover at ny Crysis Remastered-oppdatering gjør spillet enda bedre på PC

Det var kanskje litt risikabelt for Crytek å utgi en restaurert versjon av det originale Crysis. Spillet er kjent for å presse datidens PCer til det absolutt ytterste, så...

Crysis Remastered fikser Xbox One X-problemer

den 22 september 2020 klokken 20:47 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Dere som har spilt Crysis Remastered på Xbox One X eller så streamen jeg hadde på mandag er nok ganske klare over at en to måneders utsettelse ikke var nok til at...