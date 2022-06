Cult of the Lamb er både bedårende og nifst samtidig i trailer

HQ

Som del av Devolver Digitals presentasjon i natt ble det avslørt at Massive Monsters actionspill Cult of the Lamb kommer i slutten av denne sommeren. Datoen som gjelder er 11. august, og som del av annonseringen fikk vi også en helt ny trailer som viser det både bedårende og nifse spillet i aksjon. Se den nedenfor.

I Cult of the Lamb skal du bygge din egen kult ved å samle og bruke ressurser for å sette opp nye byggverk, utføre mørke ritualer for å tilfredsstille gudene og holde taler for å forsterke troen i flokken. Du må også bekjempe rivaliserende kultledere i en tilfeldig generert, fargerik verden for å sørge for at din kult dominerer. Det er om å gjøre å bli den mektigste lammeguden.