Cult of the Lamb går sammen med Don't Starve Together om et samarbeid.

Cult of the Lamb fortsetter å være en hit blant fans av sjarmerende indie roguelikes. Nylig ble Relics of the Old Faith-oppdateringen lansert, og nå er det klart for en stor crossover med Don't Starve Together.

Flerspillerversjonen av Don't Starve fra 2013, Don't Starve Together, viste seg å være en utrolig populær overlevelsessuksess. I den nye oppdateringen til Cult of the Lamb, som førte til crossover-innholdet, ser vi at Webber ble lagt til som tilhenger.

Du vil også kunne dekorere leiren din med noen nye, skumle dekorasjoner. Det kommer også ny musikk til spillet, inspirert av soundtracket til Don't Starve. Se traileren for oppdateringen nedenfor: