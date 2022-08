HQ

Gledelig nok viser det seg altså at de fleste mener Massive Monster sitt Cult of the Lamb lever opp til eller overgår forventningene, så da er det hyggelig å høre at utviklerne kan juble for mer også.

De har nemlig gått på Twitter for å avsløre at Cult of the Lamb allerede har solgt over 1 million eksemplarer etter bare en uke på markedet. Dermed viser utgiverne i Devolver Digital at de fortsatt vet hvilke små utviklere som kan oppnå store ting.