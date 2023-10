Cult of the Lamb kunngjør en uhyggelig crossover med Monster Roadtrip

HQ

Monster Prom 3: Monster Roadtrip går over til Cult of the Lamb, som annonsert i går. Det vil være en del av den kommende Steam Scream Fest og bringe den ikoniske hovedpersonen til Monster Prom 3: Monster Roadtrip.

Lammet er å finne som haiker og kommer med noen unike dialogscener som en del av oppdateringen. Selv om det narrative overlevelsesspillet ikke har så mye til felles med Cult of the Lamb når det gjelder gameplay, byr de begge på en blanding av skrekk, komedie og mer muntre måter å engasjere seg i den skumle årstiden på.

Monster Roadtrip er et narrativt overlevelsesspill for flere spillere der du kan plukke opp ulike monstre på veien, utforske interessante steder og mye mer. Se traileren for oppdateringen nedenfor: