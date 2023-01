Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith kommer tidlig i 2023

HQ

Cult of the Lamb har avslørt tittelen for sin første store innholdsoppdatering. Relics of the Old Faith kommer tidlig i 2023 og vil inneholde betydelige tillegg.

Vi visste allerede at noe ekstra innhold skulle komme til Cult of the Lamb i år, men nå har vi litt mer informasjon om hva som kommer. Tidligere ble det nevnt at nye spesialangrep ville komme til spillets våpen.

Nå vet vi at vi får de ekstra kampalternativene, i tillegg til nye dungeons og noe sluttspillinnhold. Det er også løftet om hemmeligheter i Cult of the Lamb, og selvfølgelig vet vi ikke hva disse er ennå.

Forhåpentligvis får vi vite slippdatoen til denne oppdateringen snart.