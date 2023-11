Cult of the Lambs neste store oppdatering kommer i begynnelsen av 2024

HQ

Massive Monster har kunngjort at de vil fortsette å utvide Cult of the Lamb neste år med en helt ny stor innholdsoppdatering. Oppdateringen, som kommer helt gratis til alle spillere, går under navnet Sins of the Flesh og lover nye funksjoner, historier og mye mer når den kommer i begynnelsen av 2024.

Vi har fått vite at vi kan forvente å høre mer om Sins of the Flesh i løpet av de neste par ukene, så vi får kanskje vite mer på The Game Awards når den arrangeres 8. desember for oss i Norge.

Ellers er Massive Monster en del av Steam Autumn Sale, noe som betyr at du akkurat nå kan gå til plattformen for å sikre deg Cult of the Lamb til 40 % rabatt på ordinær pris.

Hva håper du Sins of the Flesh vil bringe?