Cuphead kjemper mot Puss in Boots: The Last Wish sin Death i ny video

Da Puss in Boots: The Last Wish debuterte var det mange som roste skurken som en av de beste i animasjonsfilmverdenen, og Death satte virkelig standarden for hva vi forventer av animasjonsfilmer. Den fryktinngytende figuren viste seg å være en stor utfordring for Antonio Banderas' kattehelt, men nå har vi sett hva som skjer når den skumle skikkelsen retter oppmerksomheten mot Studio MDHR sin porselensbeskytter, Cuphead.

I en briljant og tilsynelatende absurd utfordrende scene skapt av MORØ Productions tar Cuphead opp kampen mot Death, en ny boss som bringer med seg nye mekanikker som må forstås og overvinnes. Alt mens en passende, fartsfylt og optimistisk originallåt skapt av DPZ spiller i bakgrunnen. Du kan sjekke ut klippet av kampen nedenfor, i tillegg til lydsporet, som absolutt er verdt å lytte til.