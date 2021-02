Cuphead kommer til Fall Guys: Ultimate Knockout

Du ser på Annonser

Siden kostymer inspirert av både Sonic the Hedgehog, Untitled Goose Game og Doom Eternal allerede har vært i Fall Guys: Ultimate Knockout er det ikke tvil om at Mediatonic og Devolver får tilbud om å samarbeide med veldig mange andre spillskapere. På onsdag er det altså tid for enda et.

Studio MDHR avslører at kostymer basert på Cuphead kommer til Fall Guys den 24. februar. På lørdag er det så Mugman fra samme spill som får samme ære. Hver av disse skal bestå av to deler som koster fem kroner hver, og i tillegg kan du få en spesiell emote for fem kroner. Dessverre ønsker de ikke å vise hva slags emote det er, så vi får vente og se.