Cuphead kommer visst til PlayStation 4

Sent i går kunne The Game Awards- og Summer Game Fest-lederen Geoff Keighley fortelle at vi vil få en spesiell nyhet fra et velkjent indiestudio klokken 17 i dag, men det kan virke som om annonseringen allerede har blitt avslørt.

Cuphead dukket nemlig opp på PlayStation Store i natt. Dessverre rakk ikke undertegnede å ta et skjermbilde før oppføringen ble fjernet, men en rekke ResetEra-brukere har lagt ut bilder fra PlayStation Store i Australia og de britiske øyene. Slikt skjer ekstremt sjelden med en feiltakelse, så jeg vil si det er lov å glede seg.

Dermed kan dette være forklaringen på hvorfor vi ikke så det minste glimt av Cuphead: The Delicious Last Course i Xbox Games Showcase forrige torsdag. Med tanke på at det allerede er på nettbutikkene trenger vi nok ikke vente lenge for å nyte det fantastiske spillet på PS4 heller.