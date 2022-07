Cuphead: The Delicious Last Course spilt av over 1 million

Det viste seg gledelig nok at Cuphead fikk en meget god start da det kom til PC og Xbox One i 2017, og det glimrende spillet har bare økt i popularitet siden den gang. Slikt fører til enda mer oppmerksomhet når utviklerne slipper noe nytt.

Dette har vi fått et bevis på i dag siden Studio MDHR forteller at Cuphead: The Delicious Last Course allerede har solgt over 1 million eksemplarer, noe som er et par dager raskere enn selve rakk den milepælen. Her skal det selvsagt nevnes at utvidelsen ble lansert på langt flere konsoller, men det er uansett flott og imponerende at suksessen fortsetter.