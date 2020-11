Cuphead: The Delicious Last Course utsatt til 2021

Du ser på Annonser

Moldenhauer-familien, Studio MDHR og Cuphead ble plutselig utrolig kjente navn da sistnevnte kom ut for over tre år siden, så spillere over hele verden har lengtet etter mer i flere år allerede. Det virket som om vi skulle få det i fjor med en massiv utvidelse kalt The Delicious Last Course, men etter hvert måtte den utsettes til årets sommer. Da PlayStation 4-utgaven ble annonsert fikk vi bare en rask kommentar om at planene hadde blitt forskjøvet litt, så dagens annonsering må kunne sies å være veldig åpenbar.

Studio MDHR bekrefter nemlig at arbeidet med Cuphead: The Delicious Last Course har tatt mye lenger tid enn planlagt som følge av Covid-19, og siden studioet fortsetter å være veldig kvalitetsfokuserte har det bestemt seg for å utsette utvidelsen til en gang neste år.