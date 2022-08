Cupheads Ms. Chalice og flere Doom-kostymer inntar Fall Guys

HQ

En av hovedgrunnene til at undertegnede ble interessert i Cuphead og Fall Guys: Ultimate Knockout fra første stund var at begge to har en veldig iøynefallende stil, så hva passer vel bedre enn å blande dem igjen.

Utviklerne i Mediatonic har jo tross alt ikke minsket mulighetene sine for spennende samarbeid etter at de ble kjøpt av Epic Games, og siden de allerede har en gode tone med flere studioer er det tid for å forsterke forholdet til to stykker. For frem til den 22. august kan du skaffe deg kostymer av Doom-seriens Doom Slayer, Cacodemon og Cyber Demon i Fall Guys. Om det høres litt for voldsomt ut kan det i stedet være et alternativ å fullføre Cuphead-trioen med Ms. Chalice når et kostyme av henne blir tilgjengelig fra den 20. - 24. august. Du kan se hvordan alle disse ser ut under.