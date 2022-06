Cuphead-skaperen om forsinkelser og lang utviklingstid: "Hvem bryr seg?"

HQ

StudioMDHR har brukt notorisk lang tid på å ferdigstille Cuphead og den kommende utvidelsen The Delicious Last Course. Men å jobbe sakte og utsette spillet for å gi teamet mer tid er noe studioledelsen tar lett på.

I et intervju hos IGN forklarer studiosjefen Maja Moldenhauer at de faktisk ikke bryr seg om verken forsinkelser eller lange utviklingstider, spesielt under pandemien.

"It's hard to find people. The number one thing, especially through COVID was keeping everybody happy. This is video games. Take your time. Mental health needed to be at the forefront, taking the space and time that you needed, especially over the last two years. We're like, 'If it takes longer for the game to come out, it takes longer. Who cares?'"

Det har tatt omtrent et tiår å utvikle Cuphead og utvidelsen. Tittelen ble for første gang presentert den 25. oktober 2014 - og i traileren skrev de den gang "Coming 2014".