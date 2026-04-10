Cupra Raval har offisielt blitt avslørt

Cupra har offisielt avslørt Raval, en kompakt elektrisk kombikupé som bringer litt sårt tiltrengt holdning til det lille elbilsegmentet - og det stopper ikke med fornuftige versjoner heller.

I tillegg til standardmodellene forbereder Cupra en skikkelig hot VZ-variant rettet direkte mot Alpine A290, ifølge Top Gear. Forvent over 220 hestekrefter, en 0-100 kilometer i timen på under 7 sekunder, og et oppsett som fokuserer like mye på kjøreegenskaper som på rettlinjet hastighet, komplett med elektronisk sperredifferensial og adaptiv fjæring.

Den er også liten, og Cupra hevder at den "etablerer en helt ny kategori som kombinerer urban dynamikk med romslige praktiske løsninger".

Raval er basert på Volkswagen Groups nye MEB+-plattform og vil bli tilbudt med flere effekt- og batterialternativer, som balanserer hverdagsbruk med anstendig rekkevidde og hurtiglading.

Du kan se de første bildene nedenfor.