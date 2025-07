Cupra vil presentere en ny Showcar i september, med planer om full premiere og lansering i 2026

HQ

Cupra er i ferd med å bli en av de raskest voksende bilprodusentene i Europa, og siden debuten i 2018 har de nå nærmet seg én million leverte biler. Med en slik vekst bak seg ser Cupra nå fremover, og dette vil skje allerede i september, når de dukker opp på Volkswagen Group Media Event for å presentere en helt ny Showcar.

I en pressemelding heter det at 7. september kan vi forvente at bilfirmaet vil være til stede i München for å presentere en Showcar som "legemliggjør merkets visjon og fremtidige designspråk".

Vi får ikke vite så mye mer om bilen, annet enn at det er den "perfekte symbiosen mellom menneske og maskin, der kjøreopplevelsen og følelsene når sitt fulle uttrykk."

Cupra opplyser også at selve bilen vil bli vist frem i sin helhet 8. september kl. 19:30 CEST som en del av Cupra Media Conference, og at den etter avsløringen vil få verdenspremiere i 2026 før den lanseres samme år.

Se en teaser for denne nye modellen nedenfor.