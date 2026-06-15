Curaçaos landslagstrener Dick Advocaat er stolt av VM-debutet til tross for 7–1-tapet mot Tyskland

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Curaçaos debut i VM, mot en gigant som Tyskland, endte på en kanskje forutsigbar måte: Tyskland knuste det lille karibiske landet 7-1. Likevel hadde kampen sin spenning da Curaçao utlignet tidlig i første omgang, med et mål av Livano Comenencia, og i omtrent 20 minutter var kampen jevn, med Curaçao som truet Tyskland og kom rimelig nær å score et mål til.

Sluttresultatet ble et smertefullt nederlag for et lag som representerer en øy med 155 000 innbyggere, et land som inngår i Kongeriket Nederlandene, men det var likevel historisk: Curaçaos første VM-kamp og første VM-mål.

Kampen hadde også den særegenheten at den hadde den yngste treneren i dette VM, Julian Nagelsmann (38), og den eldste, Dick Advocaat (78) (også den eldste noensinne i turneringens historie). Advocaat trakk seg faktisk fra stillingen i februar i år for å ta seg av datteren sin, som hadde helseproblemer. Han kom imidlertid tilbake til laget i mai da datterens helse ble bedre.

Dette førte til et følelsesladet øyeblikk da Advocaat, med lang erfaring som landslagstrener i VM, blant annet for Nederland i 1994 og Sør-Korea i 2010, gråt før kampen og senere var stolt av laget sitt til tross for resultatet.

«Dette er ingen skam. Jeg tror vi fortsatt kan være stolte», sa den nederlandske treneren. «Målet var helt fantastisk for oss alle, også for nasjonen.»

«Dette henger sammen med gleden til folket på Curaçao», sa han (via Fox Sports). «Det kan ha noe med alderen min å gjøre, men det er i slike øyeblikk følelsene kommer til overflaten.»

Hva venter Curaçao videre i VM?

Å møte Tyskland i sin første VM-kamp var en enorm utfordring. Curaçao møter Ecuador søndag 21. juni (kl. 02.00 CEST) og Elfenbenskysten torsdag 25. juni. Elfenbenskysten overrasket Ecuador i går kveld, så med Tyskland som forventet å ta førsteplassen, blir det en tøff kamp om andreplassen...