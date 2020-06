Curse of the Sea Rats knuser målet på Kickstarter

Petoons Studio startet Kickstarter-kampanjen for Curse of the Sea Rats den 3. juni, og nå har prosjektet langt overgått målet på £13,570. Faktisk har dette metroidvania-spillet (eller ratoidvania, som utvikleren kaller det) nesten tidoblet dette. I skrivende stund har spillet nådd hele £110,636, som er meget imponerende.

De som ønsker et fysisk eksemplar av dette vakre, håndtegnede plattformeventyret kan få en begrenset fysisk versjon på Switch og PlayStation 4 via Kickstarter (om man backer). Spillet skal utgis etter hvert på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One.

Ta en titt på traileren nedenfor eller sjekk ut Kickstarter-kampanjen her, det er fortsatt noen dager igjen.

