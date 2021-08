Cursed to Golf er golfverdens svar på Dark Souls

Uttrykk som "XX sitt svar på Dark Souls" har blitt ganske vanlig de siste årene, men det er enkelte sjangere som i stor grad har blitt spart for denne sammenligningene så langt. I 2022 får vi et unntak.

Chuhai Labs avslører at de lager et golfspill kalt Cursed to Golf, og legger ikke skjul på at dette er en blanding av klassike golfspill, metroidvania og den såkalte roguelike-sjangeren. Grunnen til at utviklerne bruker disse sammenligningene er at det vakre pixel art-spillet tar oss til skjærsilden etter at "The Cursed Golfer" blir slått ned av lynet like før han skal putte seg til seier i en stor turnering. Her må han så komme seg gjennom 18 veldig spesielle hull i håp om å gjenopplives igjen. Som annonseringstraileren viser betyr dette at vi må komme oss gjennom noen ganske spesielle utfordinger som leker med både fysikk og andre ting ved hjelp av spesielle krefter og egenskaper. Klarer vi ikke par eller bedre går turen tilbake til start, så her gjelder det å knuse statuer for ekstra slag eller de overnaturlige evnene for å få en fordel.

Planen er at Cursed to Golf skal slippes på PC og Nintendo Switch en gang i januar, noe det forhåpentligvis klarer.