Curve Games CEO teaser for en "stor utgivelse mot slutten av året med et veldig populært dyr"

HQ

Hvis du spiller mye indie- og AA-spill, er sjansen stor for at du er godt kjent med Curve Games, som utgir mange prosjekter i disse kategoriene. Selskapet har gitt oss mange minneverdige titler, inkludert Microbirds Dungeons of Hinterberg i midten av 2024 og også mer nylig, Patattie Games' Wax Heads.

Under DevGAMM fikk vi sjansen til å snakke med administrerende direktør i Curve Games, Stuart Dinsey, og vi fikk høre om hvordan forlaget velger ut spillene sine og hva de håper å oppnå med Dungeons of Hinterberg og Wax Heads, blant annet at fokuset ikke ligger på å selge stort, men på å skape en unik og til og med nisjepreget opplevelse som fansen vil flokke seg rundt i årene som kommer.

"Når vi er på vårt beste, fokuserer vi på indiespill og beholder vår personlighet som utgiver, og vi signerer spill som vi elsker og som vi liker å jobbe med utvikleren. Microbird, som lager Dungeons of Hinterberg, er noen av de hyggeligste menneskene du noensinne kommer til å møte. Og spillet har fått veldig, veldig gode anmeldelser. Det er ikke det mest vellykkede spillet i verden. Men det er et fantastisk spill som kommer til å selge og finne et publikum i mange år fremover.

"Slik tenker vi om alle spillene våre. Vi bruker aldri for mye penger på et spill, vi vil ha suksesser, vi vil levere royalties til partnerne våre, og Wax Heads har vi faktisk, du har rett, vi har nettopp gitt det ut. Det er en slags koselig punksimulering av å jobbe i en platebutikk, og utvikleren Patattie Games, det er bare to personer, en basert i Spania og en basert i Storbritannia, og alt er vakkert håndtegnet, og det er 30 sanger på det, et helt originalt lydspor. Og igjen, det er et spill som vil finne sitt publikum, og det vil sannsynligvis vinne priser, vi er veldig stolte av det, det har tatt to år å lage. Det kommer ikke til å herske over hele verden, men akkurat nå ligger det veldig høyt på Switch-listen, spesielt i Storbritannia og USA. Noen kulturer har selvsagt ikke den samme platebutikk-kulturen, så det blir kanskje vanskelig for oss i Asia med det spillet. Men vi fokuserer tittelen på hvor vi tror spillerne vil være."

HQ

Vi spurte også om hva vi bør se frem til fra Curve Games senere i år, og Dinsey fortalte oss følgende.

"Vi har en rekke spill å kunngjøre snart, så jeg kan ikke snakke om dem, men ett av dem er helt fantastisk, og det kommer til å bli vår store utgivelse mot slutten av året med et veldig populært dyr. Men det kommer vi til å annonsere snart, og alle spillene våre, vi elsker selvsagt alle barna våre like høyt. Men vi har et spill som heter Sovereign Tower som snart kommer ut fra en fransk utvikler, som er et slags narrativt eventyr som handler om å ta beslutninger, og det går veldig bra, ønskelistene flyr, det er en demo tilgjengelig på Steam, som jeg tror du kan spille i nettleseren din, det er veldig enkelt å spille. Så ja, kanskje du skal holde utkikk etter den."

Ta en titt på hele intervjuet med Dinsey ovenfor for å få flere glimt bak kulissene av hva som får indie- og AA-spillbransjen til å fungere.