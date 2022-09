Cyberpunk 2077 avslører utvidelse og fremtidsplaner neste uke den 2 september 2022 klokken 15:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Da CD Projekt Red kunngjorde at Cyberpunk 2077 sin første store utvidelse måtte utsettes til 2023 lovet de uansett å avsløre akkurat hva den vil inneholde senere i år....

Cyberpunk 2077 får ikke utvidelser før i 2023 den 14 april 2022 klokken 19:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu CD Projekt har gang på gang forsikret folk om at Cyberpunk 2077 fortsatt skal få utvidelser (eller expansions om du vil) til tross for sterk kritikk for det tekniske og...