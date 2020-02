Cyberpunk 2077 bekreftet for Xbox Series X

CD Projekt Red har som oftest svart meget vagt på spørsmål om Cyberpunk 2077 vil komme til PlayStation 5 og Xbox Series X. Som oftest har de bare sagt at disse utgavene eventuelt blir klare etter konsollene lanseres. Nå har de gitt opp forsøket på å være hemmelighetsfulle.

Studioet kan nemlig fortelle at alle som kjøper Xbox One-utgaven av Cyberpunk 2077 vil få "Xbox Series X-oppgraderingen" NÅR den kommer. Dermed vil det etterlengtede spillet bli en del av Xbox sitt Smart Delivery-system som gjør at spillene vil optimaliseres for konsollen de spilles på uansett hvilken utgave man kjøper. Hva dette betyr for PlayStation 5 får tiden vise, men det er i alle fall veldig gode nyheter for Xbox-spillerne.