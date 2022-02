Cyberpunk 2077 er nå mye penere på PS5 og Xbox Series

HQ

Da CD Projekt kunngjorde at de ville ha en spesiell Cyberpunk 2077-stream i dag tok jeg det for gitt at vi skulle få langt mer informasjon om PlayStation 5- og Xbox Series-utgavene. Kort tid etter begynte det å virke som om vi skulle få mer enn det, noe som viser seg å være sant.

Nå har ikke studioet bare gitt oss en halvtime med gameplay fra både PS5- og Xbox Series-utgavene av Cyberpunk 2077, men også sluppet oppdateringen enkelt nok kalt 1.5. De av oss som har disse konsollene kan dermed se frem til en dynamisk 4K-oppløsning med enten 60 bilder i sekundet eller 30 bilder i sekundet om ray-tracing aktiveres, langt kortere lastetider og en rekke generelle visuelle forbedringer siden vi får oppgraderingen gratis og kan fortsette der vi slapp (bare at Trophy-listen din ikke overføres på PlayStation).

I tillegg gjør oppdateringen spillet bedre på alle de andre konsollene, PC og Stadia også. Perk-systemet har fått seg en skikkelig overhaling, fiender og folkemengder skal være mye smartere, kjøringen skal føles mye bedre, belønninger for det meste man gjør økes, det er mulig å slippe unna politiet ved å bare gjemme seg, cyberware kan selges, utseendet til V kan endres på flere måter i selve spillet og veldig mye mer har nå blitt fikset eller endret.

Om du ikke har kjøpt spillet allerede er det mulig å laste ned en gratis demo på PlayStation 5 og Xbox Series som lar deg spille i fem timer og eventuelt fortsette der du slapp om det blir et kjøp.

Som et plaster på såret, og som lovet, har vi også fått gratis ekstrainnhold som en ny bil, nye jakker, et nytt utseende for herr Silverhand, ekstra leiligheter, et par våpen og noen våpenmodifikasjoner.

Er dette nok til at du går tilbake til eller tilbringer mer tid med Cyberpunk 2077?

HQ