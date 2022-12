Cyberpunk 2077 får en Game of the Year-utgave

HQ

Etter en mildt sagt turbulent lansering har Cyberpunk 2077 mottatt massevis av oppdateringer og forbedringer og er nå et mye bedre produkt, noe som bidro til spillets massive gjenoppblomstring i løpet av sommeren. Vel, nå som fansen strømmer tilbake til spillet, har CD Projekt kunngjort sine intensjoner om å gi ut en ny utgave av Cyberpunk 2077, en såkalt Game of the Year-utgave.

Som rapportert av det polske nettstedet Stockwatch.pl og deretter plukket opp av Insider Gaming, har CD Projekts administrerende direktør Adam Kicinski sagt på et investormøte i Warszawa at spillet vil få en Game of the Year-utgave, og at den vil komme i fremtiden, etter The Phantom Liberty-utvidelsen.

"Det er den naturlige orden av tingene," sa Kicinski. "Det var det samme med The Witcher, som etter begge utvidelsene endelig ble utgitt som en Game of the Year-utgave og har vært på markedet på den måten siden. Det samme kan forventes i dette tilfellet."

