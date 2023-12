Cyberpunk 2077 får gratis oppdatering med "etterlengtede spillelementer" neste uke

HQ

CD Projekt Red har avslørt at støtten til Cyberpunk 2077 langt fra er over ennå. Til tross for at Phantom Liberty er den første og eneste utvidelsen til tittelen, har de polske utviklerne kunngjort at de fortsatt ønsker å forbedre og videreutvikle spillet, og i tråd med dette kan vi neste uke se frem til en ny oppdatering.

Vi får vite mer om denne oppdateringen senere i dag under en stream som arrangeres av CD Projekt Red selv, men kunngjøringen av oppdateringen avslørte at den vil bringe "nye og etterlengtede spillelementer" og at den vil debutere sammen med Ultimate Edition av spillet den 5. desember.

Strømmen finner sted kl. 16.00 i dag, og du kan se den her.