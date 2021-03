Cyberpunk 2077 får kanskje ikke multiplayer likevel

Du ser på Annonser

CD Projekt Red var tidlig ute med å si at Cyberpunk 2077 ville få en form for multiplayer, og i november sa de at planen var å vise frem denne i løpet av våren selv om den ikke skulle komme før i 2022. Det viser seg at det ikke bare er mer informasjon om multiplayeren vi kan se langt etter, men muligens multiplayer-modusen i seg selv.

I dagens strategimøte sa nemlig CD Projekt sin "Chief Executive Officer", Adam Kiciński, følgende:

"Vi har tidligere hintet om at vårt neste AAA-prosjekt ville være et Cyberpunk-multiplayerspill, men vi har bestemt oss for å revurdere denne planen. Med vår nye, mer systematiske og smidige tilnærming vil vi fokusere på å bringe online inn i all franchisene våre en dag i stedet for å fokusere på én stor onlineopplevelse eller ett spill".

En litt uklar uttalelse, men svaret jeg har fått fra selskapet etter å ha spurt om en klargjøring hjelper ikke stort heller siden de ikke ønsker å si mer enn at Kiciński også sa følgende:

"Vi bygger en online-teknologi som sømløst kan integreres i utviklingen av våre fremtidige spill. Denne teknologien vil drive online-komponenter vi velger å introdusere i spillene våre, og vil forsikre at vi kan gjøre dette uten en stor teknologisk gjeld. Med denne teknologien på plass kan vi starte å bygge et online-samfunn - kjørt på vår egen GOG Galaxy-plattform - som vil koble sammen spillere både i og utenfor spillene våre".

Det faktum at de ikke ønsker å gi et tydelig svar får det til å virke som om planene for multiplayer i Cyberpunk 2077 har endret seg betraktelig, om ikke blitt kansellert helt, men vi får se hva de sier om noen måneder.