Cyberpunk 2077 har solgt 13 millioner eksemplarer

Du ser på Annonser

CD Projekt Red visste allerede før lansering at Cyberpunk 2077 ville bli en kommersiell suksess siden de hadde fått over 8 millioner forhåndsbestillinger, men spillet har selvsagt solgt mye mer enn det.

Som en følge av den sterke nedgangen på aksjemarkedet etter bråket rundt Cyberpunk 2077 har nemlig CD Projekt nemlig bestemt seg for å annonsere at det hadde blitt solgt over 13 million eksemplarer av spillet den 20. desember. Det skal bemerkes at de utallige refusjonene og tilbakeleveringene som har blitt gjort de siste to dagene da ikke er trukket fra i dette regnestykket, så du kan nok regne med at det er langt færre enn 13 millioner som eier det polariserende spillet i skrivende stund. Ganske synd, for hvis ikke hadde denne lanseringen nesten kunne hevdet seg mot gigantslippet av Grand Theft Auto V.