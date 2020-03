Cyberpunk 2077 kommer i september til tross for corona-tiltak

De siste ukene og månedene har stadig flere utviklere begynt å jobbe hjemmefra for å gjøre sjansen for spredning av coronaviruset så liten som mulig. En rekke personer frykter derfor at både spill og konsoller vil måtte utsettes på grunn av dette, men i alle fall ett av årets mest etterlengtede spill vil visst ikke påvirkes.

CD Projekt Red skriver i en ny melding at alle studioene nå går over til å jobbe hjemmefra på fulltid "så lenge det trengs". Slikt vil jo selvsagt påvirke flyten i arbeidet, men utviklerne sier at det fortsatt ikke er noen tegn på at dette vil føre til at Cyberpunk 2077 må utsettes vekk fra den 17. september. Ikke så ekstremt overraskende med tanke på at en meget tidlig utgave av spillet har blitt sendt til flere av verdens aldersgrenseorganisasjoner, så det virker som om vi kan være trygge på å få se resultatet om nesten nøyaktig seks måneder.