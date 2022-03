Cyberpunk 2077 og The Witcher 3 fjernes i Russland

HQ

Da Electronic Arts i går kunngjorde at de vil fjerne Russland og russiske lag fra FIFA 22 og NHL 22 i går tok det ikke lang tid før diskusjonen om andre protestmuligheter tok fyr. Nå har CD Projekt Red altså valgt å gjøre et ofte nevnt alternativ.

Selskapet forteller nemlig at det stopper salget av alle spillene sine i både Russland og Hviterussland som følge av landene sine handlinger den siste tiden. Dette betyr at spill som blant annet Cyberpunk 2077 og The Witcher 3: Wild Hunt fjernes fra både PlayStation, Xbox, Nintendo og PC så snart det lar seg gjøre i håp om å få den generelle befolkningen til å reagere såpass at lederne må høre på dem.