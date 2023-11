Cyberpunk 2077-oppfølgere blir ikke nødvendigvis i Night City

HQ

Cyberpunk 2077 føles like knyttet til Night City som til Keanu Reeves, historien om V og det dystopiske futuristiske universet i seg selv. Night City fremstår som en nøkkelkarakter i seg selv, og derfor virker det merkelig at vi i fremtiden kanskje ikke får se den i det hele tatt.

I en samtale med GamingBolt antyder Magda Zych, seniorskribent hos CD Projekt Red, at vi kanskje kommer til å forlate Night Citys sterke lys i fremtidige spill. "Som [Cyberpunk-skaperen] Mike Pondsmith sa, er cyberpunk som sjanger en slags advarsel om hva som kan skje hvis vi ikke er forsiktige som rase. Det er ikke en abstrakt sci-fi-idé", sier Zych. <em>"Jeg tror at denne typen historier kan utspille seg hvor som helst der overkapitalismen utvikler seg og får samfunn til å kollapse. Night City er bare et sted som alle andre byer, virkelige eller imaginære."

Vi vet svært lite om oppfølgeren til Cyberpunk 2077, bortsett fra at den kommer, og at CD Projekt Red også har store planer for andre spill i serien. Nå som vi har utforsket mye av Night City allerede, er det en sjanse for at det kan føles som om vi tråkker over gammel grunn i fremtidige spill.

Bør oppfølgeren til Cyberpunk 2077 droppe Night City?