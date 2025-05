Cyberpunk 2077 oppfølgeren strekker seg lenger enn Night City

HQ

Det ser ut til at det neste spillet i Cyberpunk 2077 -universet vil legge Night City bak seg og la oss besøke en helt ny by, nærmere bestemt noe Chicago-lignende. Dette ble avslørt av skaperen Mike Pondsmith under det nylige Digital Dragons -arrangementet i Kraków, der han sa at Project Orion vil finne sted i en helt ny by.

Pondsmith ser ut til å antyde at Night City fortsatt vil være tilgjengelig, samtidig som han beskriver denne ekstra lokasjonen som et sted der alt virkelig gikk galt. For de som går tilbake til Cyberpunk 2077 og utvidelsen, er det faktisk mye reklame som nevner en annen by, og hvordan det er planer for en fremtidig togforbindelse.

I sin helhet forklarer Pondsmith: "Jeg brukte mye tid på å snakke med en av miljøgutta, og han forklarte hvordan det nye stedet i Orion, fordi det er en annen by vi besøker - jeg forteller deg ikke mer enn det, men det er en annen by vi besøker. Og Night City er der fremdeles. Men jeg husker at jeg så på det og tenkte: "Ja, jeg forstår følelsen du er ute etter, og dette fungerer virkelig. Og det føles ikke som Blade Runner, det føles mer som Chicago som har gått galt. Jeg sa: 'Ja, jeg kan se for meg at dette fungerer."

Project Orion blir delvis utviklet av CD Projekt REDs nye studio i Boston og vil bruke Unreal Engine 5, noe som gir en ekstremt detaljert spillverden. Bare tanken på det gjør oss svimle av glede, men spillet er fortsatt i en svært tidlig utviklingsfase og vil ligge mange år frem i tid.

Hva er dine forhåpninger til oppfølgeren Cyberpunk 2077?