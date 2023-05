Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bekreftet for Summer Game Fest

HQ

CD Projekt Red bekrefter at Cyberpunk 2077: Phantom Liberty vil være med på Summer Game Fest, og at det til og med vil være med på Summer Game Fest Play Days-delen av arrangementet.

Det betyr at spillerne vil få oppleve utvidelsen på nært hold, noe som er spennende med tanke på at vi så langt bare har sett et par korte teasere. Allerede i mars ble vi fortalt at vi ville få mer informasjon om Phantom Liberty i juni, men nå er tiden endelig inne.

Vi er fortsatt usikre på en utgivelsesdato for Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, men med tanke på at utvidelsen kommer til å være spillbar om et par uker, kan vi tenke oss at vi i det minste får et utgivelsesvindu under Summer Game Fest.