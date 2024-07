Cyberpunk 2077: Phantom Liberty var som gruppeterapi, ifølge oppdragslederen

HQ

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ble ikke lansert bra, det vet vi alle. Men mange år senere regnes det som et flott rollespill, og det er takket være utrettelig arbeid fra CD Projekt Red, og en ekstra utvidelse i Phantom Liberty.

I en samtale med Flow Games-podcasten nylig snakket oppdragsleder Pawel Sasko om hvordan lanseringen påvirket de mindre erfarne medlemmene av teamet. "Jeg vet hvordan suksess føles, fordi jeg allerede har levert spill som virkelig ble verdsatt. Jeg vet hvordan det føles," sa han. "Og så har du medlemmer i teamet vårt som aldri hadde opplevd det."

Sasko forklarte at hele teamet tok lanseringen "veldig dårlig generelt". Han fortsatte med å si at utviklingen av Phantom Liberty var som "gruppeterapi", slik at teamet kunne jobbe seg gjennom problemene sine.

Sasko roste også Cyberpunk: Edgerunners-anime for å kunne gi folk en introduksjon til universet, som deretter ville drive dem til å spille spillet.