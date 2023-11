Cyberpunk 2077 Quest-regissør om Phantom Libertys historie: "Faen heller, tro meg, jeg prøvde

HQ

Cyberpunk 2077s quest director Paweł Sasko vet at veien ikke alltid har vært lett for CD Projekt Reds dystopiske rollespill. Likevel har han alltid forsøkt å forbedre spillet fordi han tror på det, noe som kommer tydelig frem i et nytt intervju med TheNeonArcade , der han forteller om hvordan spillets utvidelse Phantom Liberty bygger på tilbakemeldinger fra spillerne.

"Vi visste at spillerne var misfornøyde med visse ting, visse valg vi hadde tatt", sa Sasko. "De satte pris på én ting, men ikke på et annet valg, og så videre. Alt dette ble tatt i betraktning. Når du ser på Phantom Libertys historie, håper jeg at du kan se det, for tro meg, jeg prøvde. Og det gjorde tydeligvis andre også."

Sasko snakket også om hvordan spillet har forsøkt å forbedre seg i forhold til The Witcher 3: Wild Hunt når det gjelder historiefortellingen. "Hvis du tar et valg i The Witcher 3, har du til og med et tilbakeblikk der Geralt kommer inn og forteller deg: 'Hvis jeg hadde valgt ditt eller datt, ville dette eller hint ha skjedd'," sier han. "Du har dette virkelig kunstige øyeblikket med et tilbakeblikk som forteller deg nøyaktig hva som skjedde. I Cyberpunk ville vi gjøre det så diegetisk, så oppslukende som mulig, så naturlig som mulig. Noen ganger var vi så subtile, fordi vi ville at det skulle være så realistisk og naturlig, at vi var så subtile at vi på en måte gikk glipp av poenget, skjønner du hva jeg mener?"

Dette førte til at historien i Phantom Liberty ble endret til å være mer telegrafert, slik at spilleren ikke skulle tro at valgene deres ikke betyr noe. Alt dette virker som store lærdommer som også bør tas med til The Witcher- og Cyberpunk-oppfølgerne i fremtiden.