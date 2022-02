Cyberpunk 2077 sammenliknet mellom PS5 og Xbox Series X

HQ

Forrige uke fikk Cyberpunk 2077 endelig den etterlengtede oppdateringen til PlayStation 5 og Xbox Series X for å virkelig få det til å skinne. Nå har de tekniske trollmennene hos Digital Foundry gjort hva de gjør best og sammenliknet versjonene for å se hvilken som er den beste, og det er merkbare forskjeller her.

Det viser seg at om man bruker Performance-modusen for å få 60 bilder i sekundet, så kjører PlayStation 5 Cyberpunk 2077 i en dynamisk oppløsning mellom 1260p og 1728p. Xbox Series X derimot, kjører spillet i en noe høyere oppløsning på 1382p til 1782p (dynamisk) i samme modus. Digital Foundry legger til at begge versjoner er "renere, skarpere og mer imponerende totalt sett", så det ser ut til å være gode nyheter for alle uansett hvilken av de to plattformene man spiller på.

Når det gjelder bildefrekvens tar PlayStation 5 overhånden. Selv om "begge konsoller stort sett er bundet, låst til 60fs-linjen i nesten hver test", er det noen spesielt belastede scener der bildefrekvensen kan synke med 5-10 bilder på Xbox Series X. Heldigvis legger de til at "Xbox Series X sin VRR-støtte gjør en fenomenal jobb med å maskere ytelsesfallet konsollen har".

Til slutt måles også lastetidene. PlayStation 5 trenger 13,36 sekunder for å starte opp på det stedet de har brukt til å måle dette, sammenliknet med litt raskere 12,55 sekunder for Xbox Series X.