Cyberpunk 2077 trengte ikke en lengre prolog ifølge utviklerne

HQ

Igor Sarzynski, som for tiden leder utviklingen av det kommende Cyberpunk 2, har tatt til BlueSky for å kommentere et av de mer tilbakevendende spørsmålene som vanligvis dukker opp. Nemlig om Cyberpunk 2077 ville ha blitt et bedre spill med en mer utfyllende og ekspansiv prolog. Kort sagt, om spillerne hadde fått tilbringe mer tid sammen med Jackie Welles før han dessverre gikk bort.

Sarzynskis svar? Et rungende nei. Han sammenligner det med å tilbringe enda mer tid med Luke som bonde på Tatooine før han drar ut blant stjernene og historien virkelig begynner.

"Det er som å si at vi burde tilbringe mer tid på Tatooine med bonden Luke før han ble involvert i alle disse Jedi-greiene."

"Er det nok tid til å knytte bånd med Jackie? For noen er det det, for andre ikke. Alt tatt i betraktning tror jeg vi har funnet en god balanse."

Mange, inkludert meg selv, skulle gjerne ha sett flere timer med prolog for å styrke de emosjonelle båndene til Jackie før den dramatiske hendelsen i forbindelse med kuppet mot Arasaka. Men ifølge Sarzynski var det aldri utviklernes intensjon å trekke ut denne delen. Han hevder at målet med første akt - å introdusere verden - er perfekt som det er.

Videre påpeker Sarzynski også at montasjen som følger Jackie og Vs første møte ikke er klippet ut, slik spillere har spekulert i, men noe teamet planla fra begynnelsen.