Cyberpunk 2077 utsatt til september

Like før jul kunne det virke som om lommeboken til spillinteresserte virkelig ville få kjørt seg mellom februar og juni takket være storspill som Final Fantasy VII: Remake, Marvel's Avengers, The Last of Us: Part II og Cyberpunk 2077. Tre av disse har allerede blitt utsatt, og sannelig må CD Projekt Red gi etter også.

Nå kan de nemlig fortelle at Cyberpunk 2077 må utsettes fra den 16. april til den 17. september for å få nok tid til å teste ut spillet godt nok og finpusse de siste detaljene slik at spillet virkelig kan "sette kronen på verket for dagens konsoller".