Cyberpunk 2077 utvikler er lei av Starfield-sammenligninger

Mens mange spillere er fornøyde med å oppleve verdensrommet og den dystopiske fremtiden i henholdsvis Starfield og Cyberpunk 2077, har noen trukket sammenligninger mellom de to rollespillene, og foretrekker CD Projekt Reds spill på grunn av mangelen på lasteskjermer, forbedrede ansiktsanimasjoner med mer.

Senior quest designer Patrick K. Mills, Cyberpunk 2077, har imidlertid fått nok av disse sammenligningene og tok til Twitter/X for å forsvare Bethesdas arbeid. I en rekke innlegg og svar tok han til orde for å minne spillerne på at ulike studioer gjør forskjellige ting, og det på en veldig god måte.

"De gjør det de er kjent for og veldig gode på", sa Mills om Bethesda. "Igjen, du kan kritisere disse elementene, men det finnes designbegrensninger som de må ta hensyn til, og som de fleste ikke er klar over."

"Jeg liker Starfield veldig godt", sa Mills i et annet innlegg. "Så jeg vil ikke blande meg inn i den grunnleggende kritikken her, men jeg vil si at måten de håndterer filmsekvenser på i forhold til 2077 ikke så mye handler om motoren som om verktøy og design. Det er beslektet, men ikke det samme."

Synes du det er rettferdig å sammenligne Starfield og Cyberpunk 2077?