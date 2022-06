Cyberpunk 2077-kvalitetstesterne skal visst ha løyet for CD Projekt Red

HQ

HQ

Cyberpunk 2077 fikk hard hard kritikk da det ble utgitt sent i 2020 på grunn av de utrolig mange feilene som fantes, ofte spillødeleggende. Og CD Projekt Red gjorde ikke seg selv noe mere populære da de forklarte at kvalitetstesterne deres ikke hadde opplevd de samme feilene som forbrukerne rapporterte om, da dette bare virket som en dårlig unnskyldning.

Men en ny rapport fra Forbes viser at studioet faktisk kan ha fortalt sannheten... eller i det minste trodde at de gjorde det. Det viser seg nemlig at noen har sendt et 72 sider langt dokument til YouTube-kanalen Upper Echelon Gamers, som avslører en ganske merkelig historie.

QA-selskapet Quantic Labs, som ble ansatt for å teste Cyberpunk 2077, skal ifølge dette dokumentet ha løyet direkte til CD Projekt Red og fikk dem til å tro at spillet var i bedre stand enn det viste seg å være. Forbes oppsummerer det hele:



Quantic Lab overexaggerated the size of the team working on Cyberpunk 2077 in order to keep the contract.



Quantic Lab said the team was made up of senior staff, but it was instead juniors with under six months experience in QA.



Quantic Lab had a daily quota of reported bugs, which led to CDPR getting thousands of relatively pointless bug reports from the testers which took up a lot of time, and caused gamebreaking issues to not be found or prioritized.



Selv om det sikkert var flere årsaker bak den elendige tilstanden til Cyberpunk 2077 ved lanseringen, kan denne historien i det minste forklare noen av dem. I dag er Cyberpunk 2077 i mye bedre stand enn ved lanseringen etter flere store oppdateringer og oppgraderinger - inkludert en dedikert PlayStation 5- og Xbox Series-versjon.