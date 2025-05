Cyberpunk 2077s oppfølger er nå i preproduksjon

HQ

Oppfølgeren til Cyberpunk 2077 - opprinnelig kunngjort som Project Orion tilbake i 2022 - har gått inn i neste fase av utviklingen. Som CD Projekt Red har bekreftet, har oppfølgeren til 2020-hiten Cyberpunk 2077 nå gått inn i pre-produksjonsfasen.

Dette kommer fra utviklerens oppsummering av begynnelsen av 2025, hvor det også merket spillet Cyberpunk 2. Det ser ut til at vi nå kan droppe Project Orion -etiketten, ettersom visjonen om hva spillet vil være blir tydeligere.

Pre-produksjonen kan ta flere år, ettersom det fortsatt innebærer mye arbeid med å konseptualisere, samt skissere hvordan ting vil fungere i Cyberpunk 2. Med alle hender på The Witcher 4 for øyeblikket, er det lite sannsynlig at vi vil se Cyberpunk 2 bevege seg mot produksjonsfasen med det første. Men ettersom vi får jevnlige oppdateringer om denne etterlengtede oppfølgeren, kan fansen være trygge på at arbeidet fortsetter.

Cyberpunk 2 er under utvikling.