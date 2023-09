Cyberpunk 2077s Phantom Liberty tar mye plass

HQ

Cyberpunk 2077s Phantom Liberty-utvidelse er bare et par uker unna, og det ser ut til at lanseringen av den enorme 2.0-oppdateringen kan komme enda tidligere. Ifølge Twitter/X-kontoen PlayStation Game Size ble oppdateringen nylig lagt til i PlayStation-databasen, noe som betyr at lanseringen er nært forestående.

Samme konto har også avslørt filstørrelsen for Phantom Liberty-utvidelsen. I hvert fall på PS5 vil Phantom Liberty ta opp 32,93 GB, noe som er ganske mye plass for en DLC. Phantom Liberty tilfører likevel mye til Cyberpunk 2077, så vi forventet en stor filstørrelse.

Filstørrelsen for andre plattformer, PC og Xbox Series, er neppe veldig forskjellig, så sørg for at du har plass på SSD-en til utvidelsen. Med tanke på at Cyberpunk 2077 i seg selv er over 100 GB, gjør dette den totale filstørrelsen utrolig stor, men likevel ikke den største vi har sett.