Cyberpunk 2077s V og Johnny Silverhand skal bli med Fortnite denne høytiden

Fortnite er i ferd med å få en stor dose Night City med ankomsten av to ikoniske karakterer fra Cyberpunk 2077-V og Johnny Silverhand. Etter uker med rykter vet vi nå at karakterene vil være tilgjengelige fra 23. desember. Spillere kan ta tak i Johnny med gitaren sin, en spesiell backbling og katanaen hans, mens V vil være utstyrt med de legendariske Mantis Blades, en Flathead backbling og det berømte Quadra Turbo-R V-Tech-kjøretøyet.

Denne crossoveren, som ble ertet av lekkasjer fra @HYPEX, bringer Cyberpunk 2077s futuristiske stil til Fortnites kaotiske univers. Begge karakterene vil være tilgjengelige i butikken som en del av en pakke for 2800 V-Bucks, men individuelle gjenstander vil også være å få tak i. Dette samarbeidet signaliserer et voksende partnerskap mellom CD Projekt Red og Epic Games, med potensial for at mer Cyberpunk-innhold kan komme inn i spillet i fremtiden.

Er du klar til å bli med i kaoset med Johnny og V?